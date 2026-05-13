Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México. Van por juicio contra Maru; “Morena tapa nexos con narco". Controlan Chilapa fuerzas federales y estatales. Azotan lluvias a la CDMX por segundo día seguido. U2 sorprende a sus fans mexicanos al tomar las calles del Centro Histórico. Dale play y... ¡Entérate!