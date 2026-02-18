Más Información
Reforma electoral, sin acuerdo aún con el PT y Verde: Monreal; asegura que Morena "respaldará en todo" la iniciativa
Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores
Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo
Clara Brugada asegura que libro de Julio Scherer busca dañar su imagen; pide mostrar pruebas de señalamientos
Aunque Canadá y México han adoptado posturas distintas ante la amenaza de Donald Trump, empresarios y autoridades canadienses se encuentran en la Ciudad de México para explorar las oportunidades de inversión, además de fortalecer la relación bilateral. Valeria Moy, economista; directora del IMCO, nos habla al respecto.
En otros temas:
Contingencia ambiental, incendios y caos vial: el Valle de México enfrenta días complicados / El Consejo de Paz de Trump arranca esta semana en Washington: ¿quiénes asisten y qué se va a discutir? / Crisis política en Perú. El Congreso destituyó al presidente interino, José Jerí, por lo que se elegirá al octavo presidente del país en menos de 10 años.
