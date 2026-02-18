Más Información

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Sheinbaum: Nadie tiene la pureza de la transformación

Javier Duarte, los delitos que ya pagó y los que faltan comprobarle; aquí la lista de señalamientos

Reforma electoral, sin acuerdo aún con el PT y Verde: Monreal; asegura que Morena "respaldará en todo" la iniciativa

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

Clara Brugada asegura que libro de Julio Scherer busca dañar su imagen; pide mostrar pruebas de señalamientos

Fiscalía de Zacatecas confirma que Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento armado; "ellos no fueron el blanco", aclara

Aunque Canadá y México han adoptado posturas distintas ante la amenaza de Donald Trump, empresarios y autoridades canadienses se encuentran en la Ciudad de México para explorar las oportunidades de inversión, además de fortalecer la relación bilateral. Valeria Moy, economista; directora del IMCO, nos habla al respecto.

En otros temas:

Contingencia ambiental, incendios y caos vial: el Valle de México enfrenta días complicados / El Consejo de Paz de Trump arranca esta semana en Washington: ¿quiénes asisten y qué se va a discutir? / Crisis política en Perú. El Congreso destituyó al presidente interino, José Jerí, por lo que se elegirá al octavo presidente del país en menos de 10 años.

