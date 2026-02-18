Aunque Canadá y México han adoptado posturas distintas ante la amenaza de Donald Trump, empresarios y autoridades canadienses se encuentran en la Ciudad de México para explorar las oportunidades de inversión, además de fortalecer la relación bilateral. Valeria Moy, economista; directora del IMCO, nos habla al respecto.

En otros temas:

Contingencia ambiental, incendios y caos vial: el Valle de México enfrenta días complicados / El Consejo de Paz de Trump arranca esta semana en Washington: ¿quiénes asisten y qué se va a discutir? / Crisis política en Perú. El Congreso destituyó al presidente interino, José Jerí, por lo que se elegirá al octavo presidente del país en menos de 10 años.