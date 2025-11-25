Más Información

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

SCJN permite que boletas electorales tengan fotos

SCJN permite que boletas electorales tengan fotos

Tras asesinato, alumnos del CCH Sur se preparan para posible retorno a clases; advierten deficiencias en seguridad

Tras asesinato, alumnos del CCH Sur se preparan para posible retorno a clases; advierten deficiencias en seguridad

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Transportistas y campesinos bloquean 76 puntos del país, el 80% de los acosos sexuales en el gobierno federal quedan sin castigo, y la violencia política y el narco siguen marcando territorio. Además, el regreso al CCH Sur genera miedo e incertidumbre, Culiacán se consolida como epicentro de feminicidios, la inflación supera 4% en 10 ciudades y Oasis cierra su gira 2025. Noticias duras y cultura que no puedes perderte. Dale play y... ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]