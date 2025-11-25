Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Transportistas y campesinos bloquean 76 puntos del país, el 80% de los acosos sexuales en el gobierno federal quedan sin castigo, y la violencia política y el narco siguen marcando territorio. Además, el regreso al CCH Sur genera miedo e incertidumbre, Culiacán se consolida como epicentro de feminicidios, la inflación supera 4% en 10 ciudades y Oasis cierra su gira 2025. Noticias duras y cultura que no puedes perderte. Dale play y... ¡Entérate!