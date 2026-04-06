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El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, no es un acuerdo permanente. Cuando se negoció, se estableció una especie de “cláusula de revisión” que obliga a los tres países a sentarse a evaluarlo seis años después. La primera revisión llegó, pero las tensiones políticas, presiones internas en Estados Unidos y una narrativa cada vez más proteccionista podría complicar la extensión del acuerdo. ¿Quiénes son los aliados del TMEC? Kenneth Smith Ramos, socio en AGON Economía, Derecho y Estrategia, nos habla al respecto.

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