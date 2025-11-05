Más Información
INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado
Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan
Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde
Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma
De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad
Bienvenidos a "Y esto no es todo", el pódcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Está disponible de martes a viernes a las 2.00 a.m., hora de la Costa Este de EE. UU. Lo presentan los periodistas Juan Carlos Iragorri en Madrid, Paz Rodríguez Niell en Buenos Aires y Jorge Espinosa en Bogotá.
Hablamos con Juan Carlos Iragorri, que por 15 años ha sido corresponsal en Washington; con Fausto Pretelin Muñoz de Cote, experto internacionalista en Ciudad de México, y con Carlos Medellín, ex ministro de Justicia de Colombia, en Bogotá.
Pueden suscribirse a este pódcast en nuestro sitio web: “yestonoestodo.georgetown.edu” o por este canal. Y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram: @Yestonoestodo.
