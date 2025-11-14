Mañana habrá una movilización convocada en varias ciudades del país por la Generación Z bajo el hashtag: #15N. ¿Quiénes están detrás? ¿qué reclaman los jóvenes? Y lo más importante: ¿qué reacciones ha habido del Gobierno? Carol Solis, periodista y analista, nos habla al respecto.

En otros temas:

López Obrador, ¿se retiró de la política o sigue operando desde un segundo plano como líder moral y estratégico de Morena? / Claudia Sheinbaum descarta revocación de mandato para gobernadores / La Fiscalía turca solicita más de 2,000 años de prisión contra el principal opositor de Erdogan.