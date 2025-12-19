El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es una de las mesas donde se sientan las principales cúpulas del sector privado cuando México discute inversión, empleo, reglas del juego. Recientemente, hubo relevo en el CCE. Con una trayectoria vinculada al mundo de la innovación y la productividad, al nuevo presidente del CCE le tocará jugar en la cancha más áspera: la de la política pública y la confianza. José Medina Mora nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.