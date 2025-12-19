Más Información

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

PRI en el Senado propone prohibir entrega de doctorados honoris causa sin rigor académico; pide honrar méritos comprobables

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Hombre muere arrollado por el Tren Maya en Yucatán; elementos de la Guardia Nacional resguardaron el lugar

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

Murieron 155 motociclistas de enero a septiembre

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es una de las mesas donde se sientan las principales cúpulas del sector privado cuando México discute inversión, empleo, reglas del juego. Recientemente, hubo relevo en el CCE. Con una trayectoria vinculada al mundo de la innovación y la productividad, al nuevo presidente del CCE le tocará jugar en la cancha más áspera: la de la política pública y la confianza. José Medina Mora nos habla al respecto.

