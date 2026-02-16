Más Información
Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series
Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF
Tras cese de Marx Arriaga, maestros de la Nueva Escuela Mexicana exigen salida de Mario Delgado; fijan 14 acciones
El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos
Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Morena enfrenta divisiones internas de cara al proceso electoral de 2027, el respaldo de Salma Hayek a Claudia Sheinbaum con la nueva Ley Federal de Cine que busca impulsar la industria nacional, y las medidas de la FIFA para proteger sus marcas y frases en México de cara al Mundial 2026. Noticias, contexto y análisis en un solo lugar. Dale play y... ¡Entérate!
