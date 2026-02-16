Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Morena enfrenta divisiones internas de cara al proceso electoral de 2027, el respaldo de Salma Hayek a Claudia Sheinbaum con la nueva Ley Federal de Cine que busca impulsar la industria nacional, y las medidas de la FIFA para proteger sus marcas y frases en México de cara al Mundial 2026. Noticias, contexto y análisis en un solo lugar. Dale play y... ¡Entérate!