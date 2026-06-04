Sheinbaum: gobernadores deben aclarar acusaciones. Injerencia de Trump marca elecciones en latinoamérica. Agobia falta de agua a familias. Guardia Nacional ya puede arrestarte y multarte en carreteras. Clint Eastwood dice adiós al cine: cae el telón para una leyenda de Hollywood. Por último, dos preguntas; ¿Estados Unidos sabe de "soccer" o solo ven el negocio? y ¿la leche condensada es realmente leche? Dale play y... ¡Entérate!