¡Un paciente más en el hospital de la Selección Mexicana!

La suerte no ha estado con el arquero del América, Luis Ángel Malagón, pues una vez más, quedará marginado de una justa tan importante debido a una lesión delicada. -Con la confirmación de una rotura total del tendón de Aquíles y que el tiempo de recuperación se extiende más allá de los 6 meses, analizamos las implicaciones que tendrá la ausencia del guardameta michoacano, más allá del arco de la Selección Mexicana y del club de Coapa.

Nos adentramos en este programa también en una jornada llena de mucho futbol, nacional y europeo, que entró en una fase emocionantes con los octavos de final de la Champions League, conozcan a nuestros favoritos para el torneo más importante a nive de clubes y ¡los leemos en los comentarios!

Las tensiones políticas en Medio Oriente ya tocan de lleno al Mundial 2026, la Copa del Mundo está a tres meses de iniciar en un mundo cambiante, con conflictos bélicos y un premio de la paz sacado de la manga del polémico Gianni Infantino.

Estos temas, el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 y el inicio de la Agencia Libre en la NFL, completan este episodio bien cargadito. ¡Vamos a Línea de Fondo!