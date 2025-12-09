Más Información

Imponen nuevo aranceles a importaciones de Asia

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Chocan narcos mexicanos con el Ejército de Guatemala

Órgano de Administración Judicial cumplió con indemnización a exjuzgadores, asegura

Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Hallan cuerpo de Alexandra tras más de dos meses de búsqueda en Aguascalientes; Fiscalía apunta a posible caída en bordo de agua

Hay un nuevo Consejo Nacional de Inversiones, mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cambia de liderazgo. ¿Qué significa esto? ¿Hay división en la IP? Jorge Suárez-Vélez, economista, nos habla al respecto.

En otros temas:

Hay de marchas a marchas: simpatizantes del gobierno tienen apoyo y facilidades cuando de sus marchas se trata, mientras que la oposición enfrenta otra historia / La posible llegada de un aliado de Donald Trump a la presidencia de la Reserva Federal añade tensión a su decisión de política monetaria de mañana.

