Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd
Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos
Hay un nuevo Consejo Nacional de Inversiones, mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cambia de liderazgo. ¿Qué significa esto? ¿Hay división en la IP? Jorge Suárez-Vélez, economista, nos habla al respecto.
En otros temas:
Hay de marchas a marchas: simpatizantes del gobierno tienen apoyo y facilidades cuando de sus marchas se trata, mientras que la oposición enfrenta otra historia / La posible llegada de un aliado de Donald Trump a la presidencia de la Reserva Federal añade tensión a su decisión de política monetaria de mañana.
