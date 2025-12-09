Hay un nuevo Consejo Nacional de Inversiones, mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cambia de liderazgo. ¿Qué significa esto? ¿Hay división en la IP? Jorge Suárez-Vélez, economista, nos habla al respecto.

En otros temas:

Hay de marchas a marchas: simpatizantes del gobierno tienen apoyo y facilidades cuando de sus marchas se trata, mientras que la oposición enfrenta otra historia / La posible llegada de un aliado de Donald Trump a la presidencia de la Reserva Federal añade tensión a su decisión de política monetaria de mañana.