EU inicia investigaciones comerciales a México y 12 socios más; busca prácticas desleales y exceso de producción

México desaparece de lista de destinos de armamento convencional

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

José Ramiro López Obrador niega que empresario que realizó fiesta de lujo de XV a su hija tenga nexos con la 4T; pasó por otros gobiernos, dice

Sergio Mayer responde a críticas por su participación en LCDLF: “Hice las cosas con ética”

Guadalajara enfrenta crisis por agua contaminada

Tras bloqueos, ponen freno a Uber en el AICM

Hombre muere tras caer 30 metros dentro del Metro Camarones; su teléfono celular habría explotado momentos antes

En un momento en que la economía mexicana muestra señales mixtas, el sector empresarial se mueve entre la cautela y la incertidumbre. ¿Cómo está el ánimo empresarial en México? José Carlos Rodríguez Pueblita, profesor de Entorno Económico del IPADE, nos habla al respecto.

En otros temas:

La reforma electoral de Claudia Sheinbaum fracasa en San Lázaro. Incluso diputados de Morena votaron en contra / Gasolineros y Gobierno renuevan el tope de 24 pesos por litro para la gasolina Magna / Mojtaba Khamenei, es el nuevo líder supremo de Irán, pero no ha sido visto en público desde su nombramiento / Irán confirma que no participará en el Mundial 2026.

