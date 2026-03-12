Más Información
EU inicia investigaciones comerciales a México y 12 socios más; busca prácticas desleales y exceso de producción
José Ramiro López Obrador niega que empresario que realizó fiesta de lujo de XV a su hija tenga nexos con la 4T; pasó por otros gobiernos, dice
En un momento en que la economía mexicana muestra señales mixtas, el sector empresarial se mueve entre la cautela y la incertidumbre. ¿Cómo está el ánimo empresarial en México? José Carlos Rodríguez Pueblita, profesor de Entorno Económico del IPADE, nos habla al respecto.
En otros temas:
La reforma electoral de Claudia Sheinbaum fracasa en San Lázaro. Incluso diputados de Morena votaron en contra / Gasolineros y Gobierno renuevan el tope de 24 pesos por litro para la gasolina Magna / Mojtaba Khamenei, es el nuevo líder supremo de Irán, pero no ha sido visto en público desde su nombramiento / Irán confirma que no participará en el Mundial 2026.
