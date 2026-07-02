Dos nuevos partidos políticos nacionales obtuvieron su registro. México pasa así de tener seis a ocho partidos con registro. Somos México, heredero de la Marea Rosa, y Construyendo Sociedades de Paz, PAZ, que en realidad es el tercer intento del PES por volver a la vida. ¿Cómo será la llegada de estos nuevos partidos al tablero político mexicano? Marco Baños, ex consejero electoral del INE, nos habla al respecto.

En otros temas: Estados Unidos confirma que no renovará el T-MEC y lo someterá a revisiones anuales / México ya está en octavos y se enfrentará a Inglaterra el próximo domingo.

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