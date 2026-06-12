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Los futbolistas ya no son solo atletas; son los héroes contemporáneos. En un mundo que a veces carece de figuras de inspiración, la gente voltea a las canchas con ilusión y admiración. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo arde fuera de la cancha? En eventos masivos como un Mundial, donde las miradas del planeta entero están fijas en ellos, la cancha se convierte en una vitrina inevitable. Cuando ocurren crisis humanitarias, injusticias sociales o abusos de poder por parte de personajes influyentes, surge la gran pregunta: ¿Su único deber es patear un balón o tienen la obligación moral de mirar a su alrededor? Rosa Covarrubias, periodista deportiva, nos habla al respecto.
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