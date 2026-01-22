Más Información
Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos
Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional
Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario
"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump
Nuevo choque de tren en España, ahora con una grúa, deja "varios heridos leves"; semana de accidentes ferroviarios en el país
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL; repasamos las claves del día: la nueva Corte suma fallos a favor de la 4T, Trump frena su amenaza arancelaria por Groenlandia y el Metro despliega brigadas para prevenir suicidios. También te contamos por qué los seguros médicos arrancan 2026 con fuertes alzas, y los nuevos detalles sobre la venta de boletos para los conciertos de BTS en México. Información esencial, rápida y al punto para estar al día. Dale play y... ¡Entérate!
