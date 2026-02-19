Más Información

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

Secretaría de Marina realiza operativo terrestre y aéreo en la sierra de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; reportan disparos y persecuciones

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

Familia de Mérida denuncia presunta red de extorsión de supuestos empleados de CFE; les exigieron 12 mil pesos o les "cortarían la luz"

¡Estamos de regreso en este su podcast favorito de EL UNIVERSAL!

Y por supuesto, no podríamos de ninguna manera pasar a un sector secundario al liderato de las Chivas del Guadalajara, el equipo que mejor juega al momento y que lleva paso perfecto en la Liga MX. Pero, más allá del baile que le puso al América en varios momento del Clásico Nacional, nos preguntamos: ¿Chivas quedó a deber? Únanse a con nosotros a este tema para saber de qué se trata.

En este episodio no olvidamos lo que acontece por supuesto en el futbol de Europa y el tema tan duro de Vinícius y su afrenta contra los actos racistas. Quédense al final de esta entrega para donde tocamos el tema a fondo.

¡Bienvenidos a Línea de Fondo con Roberto Puig y Javier Maldonado!

