Más Información
Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales
Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones
Secretaría de Marina realiza operativo terrestre y aéreo en la sierra de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; reportan disparos y persecuciones
Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso
¡Estamos de regreso en este su podcast favorito de EL UNIVERSAL!
Y por supuesto, no podríamos de ninguna manera pasar a un sector secundario al liderato de las Chivas del Guadalajara, el equipo que mejor juega al momento y que lleva paso perfecto en la Liga MX. Pero, más allá del baile que le puso al América en varios momento del Clásico Nacional, nos preguntamos: ¿Chivas quedó a deber? Únanse a con nosotros a este tema para saber de qué se trata.
En este episodio no olvidamos lo que acontece por supuesto en el futbol de Europa y el tema tan duro de Vinícius y su afrenta contra los actos racistas. Quédense al final de esta entrega para donde tocamos el tema a fondo.
¡Bienvenidos a Línea de Fondo con Roberto Puig y Javier Maldonado!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]