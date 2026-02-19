¡Estamos de regreso en este su podcast favorito de EL UNIVERSAL!

Y por supuesto, no podríamos de ninguna manera pasar a un sector secundario al liderato de las Chivas del Guadalajara, el equipo que mejor juega al momento y que lleva paso perfecto en la Liga MX. Pero, más allá del baile que le puso al América en varios momento del Clásico Nacional, nos preguntamos: ¿Chivas quedó a deber? Únanse a con nosotros a este tema para saber de qué se trata.

En este episodio no olvidamos lo que acontece por supuesto en el futbol de Europa y el tema tan duro de Vinícius y su afrenta contra los actos racistas. Quédense al final de esta entrega para donde tocamos el tema a fondo.

¡Bienvenidos a Línea de Fondo con Roberto Puig y Javier Maldonado!