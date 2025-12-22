Más Información

Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”

Mariposas monarcas regresan a Michoacán; Guardia Nacional protege santuario

Sheinbaum encabeza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

Lo que marcó en 2025 a la Metrópoli

“Nos va a tocar de a poquito, pero rico en la cena de Navidad”

Balean y matan a un hombre dentro de un restaurante de la Zona Rosa; hay otro más herido

En este episodio hablamos del huachicol eléctrico detectado por la CFE en instalaciones del SME y del seguimiento de Estados Unidos a otro buque sancionado en el Caribe. También abordamos la reparación del daño fijada en 480 millones de pesos, la crisis urbana y social de Poza Rica, una ciudad partida por las fracturas, y el nuevo tropiezo del Aeropuerto Felipe Ángeles, que ni con la Fórmula 1 logró levantar el número de pasajeros internacionales. Dale play y... ¡Entérate!

