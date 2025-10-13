En México, Estados Unidos y Canadá hay oleadas de agendas nacionalistas o populistas que pueden erosionar tratados internacionales o compromisos de cooperación. ¿Cómo proteger la integridad de acuerdos trilaterales frente a gobiernos más volátiles? Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de Estados Unidos, nos haba al respecto.

