Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Revisamos el arsenal de alto poder con el que operaban escoltas de “El Mencho”, incluyendo lanzagranadas y rifles Barret. Analizamos también la reforma electoral que plantea un fuerte recorte al financiamiento de partidos, mientras crece la tensión política. Además, comerciantes del Centro Histórico anuncian que bajarán cortinas el 8M, y en el plano internacional, Estados Unidos hunde un buque iraní, ampliando la guerra en Medio Oriente. Dale play y ¡Entérate!