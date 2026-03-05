Más Información
Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa
INE niega suspensión de spot de Morena que menciona a Peña y Salinas Pliego; son personas con “proyección pública”, determina
Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde
The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”
Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización
Ofician misa por el descanso de Kimberly Joselin; su cuerpo será trasladado a Sinaloa, de donde es originaria
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Revisamos el arsenal de alto poder con el que operaban escoltas de “El Mencho”, incluyendo lanzagranadas y rifles Barret. Analizamos también la reforma electoral que plantea un fuerte recorte al financiamiento de partidos, mientras crece la tensión política. Además, comerciantes del Centro Histórico anuncian que bajarán cortinas el 8M, y en el plano internacional, Estados Unidos hunde un buque iraní, ampliando la guerra en Medio Oriente. Dale play y ¡Entérate!
