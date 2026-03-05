Más Información

Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

INE niega suspensión de spot de Morena que menciona a Peña y Salinas Pliego; son personas con “proyección pública”, determina

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización

Ofician misa por el descanso de Kimberly Joselin; su cuerpo será trasladado a Sinaloa, de donde es originaria

Inmueble cateado en Chiconautla, Ecatepec, es taller de confección de equipo táctico ilegal: autoridades; hallan explosivos y armas

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Revisamos el arsenal de alto poder con el que operaban escoltas de “El Mencho”, incluyendo lanzagranadas y rifles Barret. Analizamos también la reforma electoral que plantea un fuerte recorte al financiamiento de partidos, mientras crece la tensión política. Además, comerciantes del Centro Histórico anuncian que bajarán cortinas el 8M, y en el plano internacional, Estados Unidos hunde un buque iraní, ampliando la guerra en Medio Oriente. Dale play y ¡Entérate!

