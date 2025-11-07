Más Información

Se unen morelianos en marcha para pedir la paz

En seis meses hubo 450 casos de acoso en administración federal

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 17 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional blindan Uruapan y a Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

El caso Manzo sigue dando de qué hablar: ahora las autoridades buscan a dos cómplices del asesinato del edil de Uruapan mientras la tensión crece en Michoacán. Pero no todo es crimen y drama político: también hablamos del repunte en casos de acoso dentro del gobierno federal, los programas fallidos para alejar a jóvenes del narco y el nuevo conflicto diplomático con Perú (sí, ahora Sheinbaum también es “non grata”).

Y para cerrar con algo más ligero —porque no todo puede ser tragedia—, celebramos que la contaminación bajó un 22% en la ZMVM y que ¡el Rey ha vuelto! con el tráiler de la biopic de Michael Jackson.

Un episodio donde México se debate entre el caos, la política... y un poco de pop culture para respirar. Dale play y... ¡Entérate!

