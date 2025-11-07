El caso Manzo sigue dando de qué hablar: ahora las autoridades buscan a dos cómplices del asesinato del edil de Uruapan mientras la tensión crece en Michoacán. Pero no todo es crimen y drama político: también hablamos del repunte en casos de acoso dentro del gobierno federal, los programas fallidos para alejar a jóvenes del narco y el nuevo conflicto diplomático con Perú (sí, ahora Sheinbaum también es “non grata”).

Y para cerrar con algo más ligero —porque no todo puede ser tragedia—, celebramos que la contaminación bajó un 22% en la ZMVM y que ¡el Rey ha vuelto! con el tráiler de la biopic de Michael Jackson.

Un episodio donde México se debate entre el caos, la política... y un poco de pop culture para respirar. Dale play y... ¡Entérate!