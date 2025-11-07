Más Información

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional blindan Uruapan y a Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Se incendia una camioneta en el Segundo Piso del Periférico; no hay heridos

David Faitelson se equivoca sobre operativo en CDMX y recibe respuesta de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega

Bienvenidos a "Y esto no es todo", el pódcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Está disponible de martes a viernes a las 2.00 a.m., hora de la Costa Este de EE. UU. Lo presentan los periodistas Juan Carlos Iragorri en Madrid, Paz Rodríguez Niell en Buenos Aires y Jorge Espinosa en Bogotá.

Hablamos en Buenos Aires con la periodista Paz Rodríguez Niell; en la misma ciudad con Vanina Escales, fundadora del movimiento "Ni una menos", y en Washington D.C. con la corresponsal Dori Toribio.

Pueden suscribirse a este pódcast en nuestro sitio web: “” o por este canal. Y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram: @Yestonoestodo.

