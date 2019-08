Los ojos y oídos de EU en México

El recién ratificado embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, no tiene experiencia diplomática ni gran conocimiento de México. Es un abogado especialista en apelaciones pero con la ventaja de tener relación directa con el círculo cercano del presidente Donald Trump. Qué tanto sabrá transmitir a su jefe dependerá de otro hombre: John Creamer, encargado de negocios de la embajada y quien estuvo al frente de la representación en el largo periodo desde que Roberta Jacobson dejó el cargo. Nos dicen que Creamer ha sido clave en las negociaciones entre ambos países y en últimos días se ha dedicado a reunirse con personajes claves de la vida pública nacional, con el objetivo de tantear el terreno al que llegará Landau. De la relación entre ambos diplomáticos resultará la calidad de cooperación entre ambos países.

Habla como campaña y camina como campaña… pero no es campaña.

“No hay campaña porque ni siquiera hay convocatoria", fue la respuesta que dio el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado al preguntarle si no estaba aprovechando los informes legislativos de sus colegas para viajar a distintos estados del país y tener presencia de cara a su aspiración para suceder a Yeidckol Polevnsky en la dirigencia de su partido. Pues, efectivamente, no hay aún convocatoria, pero es una realidad que Mario Delgado —bajo el argumento de apoyar a sus compañeros de bancada y rendir cuentas a la ciudadanía—, ya visitó Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y este lunes estará por Hidalgo, y en todos los estados ofrece un mensaje y entrevista a los medios de comunicación. Menos mal que no hay campaña.

Pachanga a la Star Wars

Después de largas semanas de subastas y recaudaciones millonarias, el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez, consintió a sus trabajadores con un concierto de la Sinfónica de Minería en la sala Nezahuacóyotl de Ciudad Universitaria, con la temática de la Guerra de las Galaxias. De acuerdo con don Ricardo, no hay mejor banda sonora para infundir ánimo en este gobierno que la de la famosa saga Jedi. Queda esperar que los seguidores de la 4T sigan el camino del bien y no caigan en el lado oscuro de la fuerza, como suele ocurrir con los tenedores del poder.

Haciendo el oso en Yucatán

La que anduvo por Mérida, Yucatán, fue la candidata a la dirigencia nacional del PRI, Lorena Piñón, quien durante una conferencia de prensa se lanzó a responsabilizar a otra aspirante, Ivonne Ortega, de cualquier cosa que le pudiese ocurrir en la región; por el temor a un supuesto atentado contra ella. Ante tal declaración, algunos yucatecos brincaron, pero no necesariamente para defender a la exgobernadora Ortega sino al estado. Le recordaron a la veracruzana que Yucatán ha sido catalogado como una de las entidades más seguras del país.