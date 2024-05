La natación en México da pasos para atrás por descontrol de la Comisión Estabilizadora

Este fin de semana hay mucha actividad acuática, principalmente los master que estarán participando en Veracruz, un evento de la Comisión Estabilizadora que desgraciadamente no reunió a los participantes que se requerían para que fuera un éxito.

¿Cuáles son las razones de que no se llegue a los números indicados?

Primero, para hacer un evento de calidad, se necesita trabajo. Los números a los que se llegaron en el Master de Querétaro fueron cerca de 900 participantes, mientras que en Veracruz no alcanzan 600. Esto se debe a la falta de promoción, y a que quien dirige la Comisión Estabilizadora, Verónica Pavón, no trabaja como se debe.

Para que pueda haber calidad, se necesita trabajo. Este Campeonato Master se está llevando a cabo nuevamente en dos ciudades y con dos organizadores. El ya citado de Veracruz (en donde habrá 568 participantes), y otro en el Deportivo CEFORMA de la Ciudad de México, con un aproximado de 450 nadadores y cuyos clubes fueron presionados para participar en CDMX.

Desde lo más alto de la Comisión Estabilizadora, sin la participación del anterior coordinador, le dejaron una papa caliente al nuevo, que está tomando la responsabilidad con poco apoyo de Pavón.

Es increíble que lo que se había ganado, ahora va en retroceso. Todo por la soberbia de quien dirige la Comisión Estabilizadora.

Por otro lado, tenemos el llamado “Campeonato Nacional de Fuerzas Infantiles”. Este evento se lo cedieron a la gente que maneja la comisión técnica de una asociación de entrenadores, y qué bueno.

Pero estos son eventos que debe organizar la Comisión Estabilizadora, y no gente que vaya a hacer un negocio particular. Los números son buenos en las categorías de siete a 12 años, pero mientras la CE no haga un trabajo de calidad, vamos a seguir con estos problemas.

Además, próximamente la federación convocará al Nacional de Curso Largo, que será en Guadalajara, para que puedan seguir con el negocio, algo que —mientras la Comisión Estabilizadora no haga las cosas de manera distinta, con organización y planeación— seguirá pasando.

Dos eventos simultáneos con la Comisión Estabilizadora dormida, además de otros que ellos no organizan y ponen en conflicto a la gente. Mientras sigan con darle la responsabilidad a un personaje que intenta manejar todo sin tener experiencia en la natación y no haya una coordinación verdadera de parte del COM, seguiremos en retroceso.

Es una lástima que ahora vamos para atrás. Los números lo dicen todo, el Master de Querétaro y Veracruz —en comparación de número de participantes— dejan mal parada a la Comisión. En infantiles, un evento lo organiza el bastión de Todorov, y el otro la asociación de entrenadores, con la famosa Amdetna. Y la Comisión Estabilizadora, ni las manos mete. Al contrario, presta las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.