Del Torneo ANV Nuevos Valores a Juegos Olímpicos

Hoy en Toluca, Estado de México, se inaugura la edición 34 del Torneo Nuevos Valores Curso Largo, para niños y jóvenes de las categorías 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15, 16 y 17 años. Estoy muy contento, porque por aquí han pasado los mejores nadadores mexicanos; por ejemplo, tres de los cuatro que van a París.

La primera de nuestros representantes es Celia Pulido, quien competirá en 100 y 200 metros dorso. Sigue Jorge Iga, quien nadará 100 y 200 libre. También tendremos a Miguel de Lara, quien estará en los 100 y 200 pecho.

Aunque nunca participó en Nuevos Valores, Gabriel Castaño también estará en los Olímpicos, representando a México, tras clasificar en los 50 metros libre.

Este torneo Nuevos Valores siempre ha sido un evento formativo, en el que no puede nadar quien haya ido a Juegos Conade (antes Olimpiada Nacional) o a Campeonatos Nacionales. Es para todos aquellos que no clasificaron a estos eventos y buscan cerrar fuerte la temporada.

Es un orgullo decir que, para esta edición, hay más de 700 nadadores inscritos y que el secretario de Educación del Edomex, Miguel Ángel Hernández, hará la inauguración hoy a las 9 de la mañana. Es un evento que genera expectativas, porque son los futuros nadadores que estarán compitiendo en eventos mucho más importantes, pero este les abre la puerta para empezar a nadar a nivel competitivo a temprana edad.

Este evento, además, genera una importante derrama para el estado, ya que se mueven alrededor de dos mil 500 personas, entre nadadores, entrenadores y familias.

Se llevará a cabo en el Centro Acuático de Toluca. Es una instalación de primer nivel, que tiene capacidad para dos mil personas en las tribunas, con una extraordinaria alberca olímpica y una fosa de clavados espectacular. En Toluca, se están haciendo cosas maravillosas en el deporte, gracias al apoyo de la gobernadora Delfina Gómez, el secretario de Educación y el director del Instituto del Deporte del estado, Manuel Sotomayor.

Pasando a otras cosas, ya están listos los más de 10 mil deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos, con una inauguración espectacular, algo que —dicen— nunca antes se ha visto, a lo largo del río Sena, lo cual será maravilloso. Me hubiera gustado estar en esta justa, pero no tuve la oportunidad de que me acreditaran. Mi familia está en París; sin embargo, estoy en México, porque además de la acreditación, es muy difícil viajar debido a mi edad y la complicación de la movilidad en Francia. Mi pasión es el deporte mexicano y participar de diferentes maneras, pero si no se puede y no quieren nuestras autoridades, ni hablar. A la distancia, estaré contento, viendo los Juegos desde mi casa.

Diariamente pronosticaré en natación quiénes serán los mejores, varonil y femenil, de acuerdo con cómo va el programa.

Enhorabuena, porque vamos a ver un espectáculo impresionante después de Tokio, que fueron unos Olímpicos difíciles, por la pandemia. Enhorabuena por el Nuevos Valores y sólo queda decir que estoy orgulloso por tener a dos representantes de acuática nelsonvargas y el Estado de México en París 2024. Van a ser días inolvidables para el deporte del mundo y de México, en los que esperemos que nuestros atletas lleguen a la marca histórica de nueve medallas de México 1968, algo que no es fácil, pero nuestras autoridades son optimistas y ojalá que se dé este resultado. Enhorabuena para nuestros deportistas.





