International Children Games en León, un éxito en todos los sentidos

Ayer terminaron los International Children Games, con una gran ceremonia de clausura que estuvo encabezada por la gran anfitriona del evento, Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León.

Fueron cinco días de un excelente trabajo, una espectacular organización por parte de la gente de León. En lo que respecta al aspecto social fue maravilloso cómo se comportaron los anfitriones desde la espectacular inauguración. En lo que toca al resultado deportivo, hubo de todo. México tuvo buenas actuaciones... Para nuestra empresa, en taekwondo se ganaron medallas de bronce, mientras que en natación se obtuvieron cuatro preseas de tercer lugar: dos en individual y dos por relevos. Espectacular fue el resultado para los deportistas de León, ya que obtuvieron muchas medalla en taekwondo y un oro en natación.

La organización y desarrollo de las competencias dejaron sorprendidos a todos los representantes de las 57 ciudades de 30 países que participaron. Todo fue impecable. Hay que ponerle un 10 a Isaac Piña, director general de la COMUDE León, quien estuvo al pendiente de todos los detalles de este evento. Por ejemplo, en el segundo día hubo una gran cena para los delegados de todas las ciudades, con la alcaldesa como anfitriona para agradecer a todos los asistentes que estuvieran en la ciudad cuerera.

La alcaldesa Gutiérrez estuvo muy agradecida con los presentes, quienes le obsequiaron algunos detalles de sus ciudades de origen. No hay ningún premio por el mayor número de medallas, ya que lo más importante en este evento es el Fair Play. No existe un campeón como tal. Los deportistas de las distintas ciudades que representaron a México lucharon contra la gran calidad de otros países. Si sumamos todas las medallas, nuestro país no quedó en primer lugar, pero tampoco quedó tan atrás. Tenemos que entender que los ICG es un evento de niños de 15 años y menores en el que hay de todo en cuanto a nivel. Por ejemplo, de Eslovenia vino un muchacho que trae una marca de 50 segundos. Impresionante nadador que no fue a los Olímpicos, porque hay mejores que él.

Destacamos lo hecho por Toluca, Puebla, Aguascalientes, Saltillo, Querétaro, Guadalajara... Una gran oportunidad para foguear a sus chamacos. Un agradecimiento especial a todo el comité ejecutivo de los Children Games por la confianza que tuvieron en León. Estuvimos más de 20 años buscando que México pudiera organizar unos ICG en alguna ciudad. Fueron 20 años en lograr convencerlos y tener una ciudad que quisiera albergar estos juegos. Fue un gran acontecimiento el que tuvimos. Felicidades a la alcaldesa y a todos los que fueron parte de una gran competencia y organización.

