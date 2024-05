Luego de dos años de ausencia, Yasiel Puig volvió a El Águila de Veracruz para disfrutar nuevamente de la pelota mexicana. El estelar pelotero cubano regresa a la Liga Mexicana de Beisbol con una polémica que espera termine pronto.

Con el aumento (20) de peloteros extranjeros en los equipos de la LMB, las críticas se han manifestado en torno a la falta de oportunidades para el beisbolista mexicano; sin embargo, el ex de Dodgers pide más unión del pelotero latino.

“Si decidieron así [la regla] no es culpa de los extranjeros que los mexicanos no jueguen. No hay que ser ofensivos. No podemos ser tan sentidos como seres humanos”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Puig, de 33 años y con el sueño de regresar algún día a las Grandes Ligas, pide mayor esfuerzo al pelotero tricolor para trabajar en conjunto y potenciar el beisbol mexicano.

“Nos dieron la oportunidad de estar aquí y de ser titulares, nosotros la cogimos, no tienen que sentirse mal o tenernos envidia, sino apoyarnos entre todos, latinos, mexicanos, cubanos, dominicanos, venezolanos, todos deberíamos apoyarnos el uno al otro”, aseveró.

La personalidad del nacido en Cienfuegos, Cuba, es la de un hombre fuerte, rudo, pero la tristeza también toca su corazón y hasta siente un poco de discriminación.

“Hay veces que de corazón uno se siente triste, porque dicen ‘ay, este vino de otro país, me quitó mi puesto’, no te sientas así, esfuérzate un poco más, trabaja junto a nosotros y podemos llegar a ser una gran familia. Es lo más bonito que tiene el beisbol y la vida, que es apoyarse”, concluyó el jardinero, quien mañana estará en el Juego de Estrellas 2024, en el estadio Beto Ávila.