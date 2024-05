Fidelidad para El Águila

Alejado del tránsito de la Ciudad de México, con un tequila Don Julio 70 y unos tacos, Yasiel Puig es feliz en suelo nacional. Regresar a México para jugar con El Águila de Veracruz tiene razón de ser.

El estelar pelotero cubano estará en el Juego de Estrellas y en el Home Run Derby con la única intención de brindar lo mejor que tiene a la fanaticada mexicana. Al final, "México es todo” para él.

“El regreso a México para mí es bueno, es un placer estar aquí de nuevo con El Águila de Veracruz, siempre me ha gustado la afición, desde 2021 que me dieron la oportunidad y solamente regresaría a jugar a México con este equipo, ya que es una afición importante para mí y a la que le quiero dedicar un campeonato”, declaró.

El ex de los Dodgers tiene la misma picardía al hablar que cuando está en el terreno de juego. En 2012 abandonó Cuba y su destino fue México, al que agradece, pero luego se arrepiente porque “bueno, no hay mucho que agradecer porque ni sabían que estaba aquí”, dice entre risas.

Yasiel enfatiza que ama a México, pero que “no viviría en la Ciudad, está bien bonito también, pero no viviría, a no ser que me compre un helicóptero y tirarme de un paracaídas. Hay muchos lugares hermosos”. Yasiel está en México y la fiesta está asegurada. Sebastián García M.