León siempre recordará y será recordado por sus ICG

Desde ayer sábado y todavía este domingo, los representantes de las 57 ciudades que asistieron a los International Children Games (ICG) en León, comenzaron a tomar camino a sus países, aunque con las dificultades que se generaron por los más de 43 mil vuelos afectados por la falla de Microsoft.

Realmente esto es muy delicado para los visitantes aquí en los ICG que dejaron tan buen sabor de boca por la organización en León. Sin embargo, se están poniendo de acuerdo con la gente del comité organizador, de tal manera para no afectarse en sus salidas de los diferentes vuelos. Quiero hacer un resumen de lo que pasó en León toda esta semana: fueron cuatro días de un evento espectacularmente bien organizado por la alcaldía de León, en donde lo que están haciendo en materia deportiva en cuanto a eventos, es un gran trabajo.

Por ejemplo tuvieron un Mundial sub 17 de básquetbol con los mejores basquetbolistas de 15 años y menores, algo muy espectacular tanto en hombres como en mujeres, esto simultáneamente a los famosos Children Games, y es impresionante tan solo el pensar en cómo fue la logística para que ambos eventos salieran bien. Además, hoy llegan cuatro mil voleibolistas, además de invitados de todas partes del mundo.

Me sorprende cómo se organizan en este estado y en la ciudad de León en materia de hacer eventos, pero lo más interesante es que nos podemos dar cuenta de inmediato lo mucho que vale la pena hacer estas competencias y también en el plano deportivo, en el que León hizo un gran papel.

Es como si vas a unos Juegos Olímpicos con una delegación de 300 o 400 deportistas, y regresas sin medallas. Pensarás que no valió la pena la inversión que se hace al no tener un resultado deportivo que vaya acorde con esa inversión; entonces, yo quiero felicitar a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, porque el resultado para los deportistas de León fue maravilloso al grado que lograron 33 medallas, que no es cosa fácil en un evento de clase mundial y con mucha calidad, logrando 9 oros en este evento.

Me impresionó mucho ver a sus taekwondoines con un magnífico resultado para ellos y una medalla de oro en 100 metros dorso para varones, además de varias medallas de bronce.

En general, creo que la actuación de la delegación de la ciudad de León fue muy buena, y luego de ver la inversión para organizar este evento por primera vez en Latinoamérica, fue algo muy positivo porque hubo un resultado deportivo congruente.

Fue algo como lo que le pasó a México en los Juegos Olímpicos del 68, nadie recordaría esos Juegos si no hubiera habido 3 oros, 3 platas y 3 bronces... Nadie recordaría esos Juegos sin las medallas que se ganaron. Bueno, lo mismo será con estos International Children Games en León, que se recordarán por las 33 medallas que ganaron.

Felicito mucho al director del deporte de León, Isaac Piña, y también al director del deporte del estado, que colaboró bastante para que esto saliera 100 por ciento. La inversión está justificada, y se justifica por los resultados deportivos y por la magnífica organización.

Ayer por ejemplo, después de un aguacero previo al último día de competencias, tuvieron que hacer una logística de cambio de planes, porque iba a ser en un lugar abierto y todo mundo tenía miedo de la lluvia. Pero movieron la actividad del Foro del Lago al Polifórum de León, en donde se realizó la clausura que fue muy bonita, con todos los deportistas y directivos, quienes cenaron y volvieron a convivir como la última actividad del evento. No me cansaré de agradecer a la alcaldía de León el gran esfuerzo que se hizo, un evento que venía buscando México desde hace 20 años y que se dio ahora. Otra cosa muy emotiva fue el encendido del fuego de los Children Games, fue algo simbólico cuando nuestro gran basquetbolista, el mejor que ha existido en la historia del país, Arturo "Mano Santa" Guerrero, llegó con la antorcha para prender el fuego, pero lo que no sabe nadie es que Arturo fue conmigo a los primeros ICG a los que acudió México, que fueron en Bangkok, y fue como entrenador del equipo de basquetbol de una de las ciudades de México cuando yo estaba en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Él dice que ganaron el primer lugar, pero yo sé que no, quedaron en segundo.

Magnífico resultado, y que él prendiera el fuego fue algo muy representativo para León, pues es su máximo deportista, el famoso "Mano Santa", pero más significativo porque él estuvo en los primeros Children Games para México, aquellos juegos que también fueron inolvidables.

En general, estoy muy orgulloso de este trabajo porque es cuando los grandes deportistas mexicanos se perfilan para su futuro en la actividad que realizan en busca de en un futuro estar en los Juegos Olímpicos. Los jóvenes de 17 años y mejores son los futuros olímpicos, y seguramente veremos a muchos de ellos peleando para estar en Los Ángeles 2028. Felicidades nuevamente a León, Guanajuato y a la gente del deporte.

Profesor