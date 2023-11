Morena contra las mujeres jugadoras de futbol

Esta semana, en un acto totalmente alejado de la realidad que viven las mujeres deportistas en nuestro país, los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron en comisiones, una reforma que terminará por aniquilar a las nacientes ligas femeniles, especialmente las de futbol profesional.

Sin lugar a dudas, estoy a favor de las iniciativas que buscan mejores condiciones de desarrollo para las mujeres. Y cada día, nos estamos acercando más a esa tan anhelada igualdad sustantiva, donde las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades, ya sea en la política, en la cultura o en el deporte.

Los proyectos legislativos tienen que ser sensibles al sentir ciudadano, sin embargo, fieles a su costumbre, en Morena no escucharon a las deportistas, ni a las representantes de los clubes y ligas. Tampoco se sentaron a dialogar con la Federación Mexicana de Futbol. No hubo Parlamento Abierto. Ningún tipo de diálogo con expertos. Los senadores del gobierno simplemente aprobaron un documento sin conocer la realidad que se vive afuera de las paredes del Senado mexicano.

El documento es tan malo, que resulta que los sueldos de las jugadoras dependerán de lo que dispongan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Es decir, le dejarán a la señora Guevara, aquella que está en contra de los deportistas, la responsabilidad de establecer la política salarial mexicana.

La Presidenta de la Liga Mx femenil, Mariana Gutiérrez, entregó el miércoles pasado, una carta a los senadores de Morena explicando los daños que podrían causarles estas reformas a la liga femenil. En las tres cuartillas de esta misiva se puede leer la preocupación de la liga y de las deportistas.

Su petición era una: abrir un espacio de diálogo y encontrar la manera más efectiva para que la industria del futbol pueda dar cumplimiento a la tan anhelada igualdad salarial en el deporte, sin embargo, los morenistas hicieron caso omiso a las razonables peticiones de la Liga Mx femenil.

El dictamen de las comisiones presididas por Morena está tan mal hecho, que es necesario que antes de que se discuta en el Pleno, se escuche a las futbolistas en un parlamento abierto. No podemos permitir que el sueño de millones de mujeres en México que quieren jugar futbol u otra disciplina deportiva, se vea truncado por la necedad de los legisladores del régimen.

EL PILÓN:

Es claro que la terna enviada por el titular del Ejecutivo federal para cubrir la vacante que deja el señor Zaldívar en la Suprema Corte es una ofensa para el equilibrio de poderes. Quieren imponer a una persona que milita en las filas de Morena. Fieles a su estilo, mandan propuestas con 90% de subordinación al régimen.

En Acción Nacional no acompañaremos ninguna propuesta que no sea acorde a lo que mandata nuestra Constitución general y que no cuente con el perfil idóneo para ocupar una de las más altas magistraturas de nuestro país. Para ser ministra de Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita ser valiente, no abyectas al régimen.