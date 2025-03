Le falló su tan afamado olfato comercial a Donald Trump, al maltratar a su invitado ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, ante miembros de su gabinete y cámaras y micrófonos de la media internacional, interrumpiéndose la firma del tan ventajoso acuerdo que le daba acceso a Estados Unidos a la explotación de minerales raros de Ucrania. Sin embargo, Zelensky se vio precisado por las circunstancias a doblarse ante el poder de quien lo humilló, dispuesto a firmar un acuerdo sobre la explotación de los recursos naturales ucranianos por parte de Estados Unidos, trabajando “bajo el fuerte liderazgo” de Trump, en busca de una paz duradera, ofreciendo un plan de tregua parcial en la guerra con Rusia, pero muy especialmente, agradeciendo de sobremanera el apoyo recibido en el conflicto por parte de Estados Unidos. Ese es Donald Trump y su “arte de la negociación”.

Ensoberbecido, Trump, el presidente absolutista, compareció ante el Congreso para pronunciar el primer discurso de su segundo mandato: “America is back”, “Golden age of America”, “American dream”, triunfales términos petulantes aplicados por el mandatario que en 43 días emitió 100 órdenes ejecutivas de “la presidencia más exitosa en la historia de la Nación”. Trump: “El territorio sur de nuestra frontera está en control de los narcos”. Más de Trump: “México junto con Canadá reciben subsidios de cientos de miles de millones” los cuales suspenderá, confirmando la inminente imposición de aranceles del 25% a los productos importados de ambos países. Acentuó Trump la necesidad de que México intensifique esfuerzos en materia de seguridad fronteriza para frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico hacia Estados Unidos, destacando la reciente entrega de 29 narcotraficantes a EU, incluyendo a Rafael Caro Quintero: “Quieren hacernos felices”. Agregó Trump que varios cárteles mexicanos han sido calificados de terroristas, lo que los equipara con grupos como Isis o Al Qaeda: “Esto no es nada bueno para ellos”. Sentenció Trump: “México y Canadá deben hacer mucho más para detener el paso de fentanilo y otras drogas”.

La presidenta Sheinbaum ha sostenido que México es un país libre y soberano, no es colonia de nadie y a México se le respeta, llamando a “tener temple, serenidad y paciencia” para afrontar la embestida. Sheinbaum ha reprobado la decisión unilateral de Trump de imponer aranceles, poniendo en riesgo el- T-MEC, al igual ha estado dispuesta a dialogar con Trump para juntos buscar soluciones conjuntas al tráfico de drogas y a la migración. De último momento, Claudia Sheinbaum logró en respetuosa plática con Trump, aplazar hasta el 2 de abril la entrada de aranceles para productos incluidos en el T-MEC. La dominguera manifestación originalmente convocada en el Zócalo de la CDMX para anunciar las posibles medidas de represalia a los aranceles ya impuestos a nuestro país, seguramente con un enérgico mensaje de la presidenta, se convertirá en un acto festivo para celebrar el aplazamiento de aranceles logrado y desde luego, el correspondiente mensaje presidencial será más relajado. No lancemos las campanas al vuelo, los aranceles van, se logró diferirlos, no desaparecerlos. Por lo pronto, constatamos que los aranceles no se inician hasta que se inician.