La derrota de la Reforma Electoral no es un tropiezo aislado. Es la evidencia de un cambio más profundo: la era de la obediencia automática en el Congreso mexicano llegó a su fin. Y Morena, acostumbrado a operar con mayorías disciplinadas, enfrenta por primera vez un escenario donde la negociación no es opcional, sino indispensable.

Durante años, el partido en el poder actuó bajo un supuesto cómodo: que sus aliados votarían sin preguntar, carecerían de matices y condiciones. Asumieron de manera errónea que su supervivencia dependía de alinearse sin cuestionar. Creyeron, asimismo, que la coalición legislativa era un bloque monolítico.

Pero la política no funciona así. Nunca funcionó así.

Los partidos pequeños tienen un instinto de supervivencia más agudo que cualquier mayoría. Y cuando sienten que su identidad se diluye, reaccionan. Se diferencian. Negocian. Se plantan.

La Reforma Electoral fracasó porque Morena olvidó esta regla básica: ningún aliado es eterno, ningún voto es garantizado, ningún actor renuncia a su autonomía.

Hoy, el Congreso mexicano ya no responde a la lógica del “ordeno y acato”. Las prácticas que durante décadas aseguraron disciplina —la presión, la línea, la instrucción vertical— hoy lucen obsoletas.

Lo que emerge es un ecosistema más plural, ruidoso, incómodo… pero auténtico. Un Congreso donde la lealtad no se da por sentada, el voto se negocia, no se impone, la narrativa pesa más que la consigna, la autonomía tiene costo, pero también recompensa. Este cambio no es accidental: es estructural.

La votación que frenó la Reforma Electoral es un síntoma de algo mayor: la fractura de la obediencia automática como método de gobernabilidad. Los legisladores ya no levantan la mano porque “así debe ser”. Los aliados ya no acompañan por inercia. Las mayorías ya no garantizan unanimidad.

Este quiebre no debilita al Congreso: lo fortalece. Lo vuelve más real y político. También menos ceremonial.

La política legislativa no es un acto de fuerza, sino un ejercicio de negociación. Y Morena falló en tres principios básicos que cualquier negociador reconoce como indispensables.

1. Reconocer los intereses del otro, no asumirlos. Toda negociación parte de una premisa elemental: el otro actor tiene intereses propios, no es una extensión de tu voluntad.

Morena actuó como si sus aliados fueran votos garantizados, como si su supervivencia dependiera de alinearse sin condiciones. Ese supuesto anuló la posibilidad de construir acuerdos reales. Ignorar los intereses del otro no solo es un error: es una provocación.

2. Construir valor antes de exigir lealtad. La negociación moderna no se basa en presionar, sino en generar incentivos. Antes de pedir un voto, se construye valor: ¿Qué gana el otro actor?, ¿Qué pierde si no participa?, ¿Qué obtiene a cambio de su apoyo?

Morena operó bajo la lógica inversa: primero exigió lealtad, luego intentó justificarla. En política, la lealtad sin valor agregado es insostenible.

3. Leer el contexto antes de fijar la estrategia. Un negociador eficaz no impone un método; lo adapta al momento político. El Congreso de hoy no es el de hace seis años: hay más autonomía, pluralidad, costos por obedecer ciegamente, incentivos para diferenciarse.

Morena actuó como si el contexto no hubiera cambiado, como si la disciplina siguiera garantizada y la narrativa bastara para ordenar el voto. Negociar sin leer el contexto es negociar a ciegas.

La legitimidad ya no se impone: se disputa. El voto ya no se ordena: se convence y la mayoría ya no se asume: se construye.