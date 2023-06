El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que nunca vio personalmente al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, pero manifestó que lo respeta y nunca le faltará el respeto, pues recordó que ya falleció.

Esto, luego que en redes sociales se difundiera una foto falsa donde supuestamente aparece el Mandatario federal abrazando a Hugo Chavez.

“Aclarar lo de la foto, lo del finado presidente Chávez decir que yo nunca lo vi, pero lo respeto como respeto a todos los dirigentes, porque no es decir era malísimo. La política no es maniquea, no es de buenos y malos, tiene que ver con circunstancia.

“No lo vi, nunca hable con él, pero no le voy a faltar al respeto, menos si es finado, eso también que quede claro, y cada quien tiene su conciencia tranquila, si estos conservadores reaccionarios, clasistas como racistas y sobre todo muy corruptos porque son muy sinvergüenzas inician una campaña en contra de alguien y creen que con eso desprestigian”, dijo.

