“Ya se me subió”, “un presidente no es Dios” y “mi estúpida esperanza”: las frases de la semana

Esta semana, actores de la política y del epectáculo dieron de qué hablar con sus polémicas frases.

“Ya se me subió”

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los que él mismo califica como las benditas redes sociales por llegar a un millón de suscriptores en YouTube, red social que le entregó un botón de oro por obtener tantos seguidores.

Desde su oficina en Palacio Nacional, el mandatario mostró el botón y agradeció a YouTube por el reconocimiento.

"Ya se me subió", escribió en el copy del video.



“Perdón por mi estúpida esperanza”

La cantante Susana Zabaleta aseguró a través de redes sociales que se equivocó respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues anteriormente ella consideraba que ayudaría más a la cultura.

En su cuenta en la red social Twitter, la soprano escribió que reconocía su equivocación y que ofrecía una disculpa “por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos”.

“Lo sé, es decepcionante”, agregó la intérprete, quien tras el triunfo del actual Presidente de México en diciembre pasado, expresó:

“A la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana por fin después de no sé cuántos miles de sexenios. ¡Vete a volar, Gaviota!”

“Esto apenas comienza”

Luego de que a través de un video publicado en Facebook, Raquel Bigorra asegurara que no vendió información sobre el divorcio de Daniel Bisogno, el conductor del programa Ventaneando advirtió “que esto apenas comienza”.

“No se trata de una pelea, sino de sacar a la luz lo que la Bigorra ha ocasionado, como rompimientos de familias, despidos, y casos en los que ha vendido a sus amigos”, dijo “El Muñe”.



AMLO no es Dios

A casi un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, Belinda sostuvo que no se arrepiente de haber votado por él.

“Un presidente no es dios para cambiar todas las cosas que están mal, las que no se han podido arreglar o situaciones que llevan años haciéndose mal”, dijo la cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.

“No puedo dar una opinión, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio, ¿hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio”, agregó.



Para referentes, “El Cuau”

Para referentes en el América, Cuauhtémoc Blanco, mas no Oribe Peralta, así lo dejó ver el técnico azulcrema Miguel Herrera, luego del fichaje del delantero con el Guadalajara.

"Realmente Oribe no es un jugador nacido en América como todo mundo piensa, obvio que es distinto, si tú me dijeras que en su momento Cuauhtémoc (Blanco) es un referente 100 por ciento del América, pero Oribe fue un jugador importante en estos cinco años, pero no es un referente del club, sí era el capitán junto con Paul (Aguilar) y (Agustín) Marchesín, pero son decisiones que toma el jugador", explicó el estratega de las Águilas.