"Ya no es el tiempo en el que el Presidente nombraba a los gobernadores", dice AMLO sobre candidatura de Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será la gente de Coahuila quien elija al candidato de Morena a gobernador, porque ya se acabó el tiempo que desde el Ejecutivo federal se nombraba los mandatarios estatales.

“En Morena, y en otros partidos, según información que tengo, va a ser con encuestas (…). y la gente de Coahuila va a decidir, no soy yo. Ya no es el tiempo de antes en el que el Presidente era el que nombraba a los gobernadores, no, es la gente”.

Se menciona al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja como posible aspirante de Morena a la gubernatura de Coahuila.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que todavía no sabe quién podría suceder al funcionario en caso que decida renunciar para buscar la candidatura al gobierno de Coahuila.

El presidente López Obrador recordó que en Coahuila nació el "apóstol de la democracia", Francisco I. Madero; así como Venustiano Carranza, por ello en esta entidad debe estar siempre por delante la democracia.

“No se debe de violar la ley y si hay delitos electorales se tienen que denunciar y ahora los delitos electorales son graves y si alguien está violando la ley se puede acudir a la procuraduría electoral y nadie debe violar la ley y hay que procurar que las elecciones sean limpias y libres”.

“Sin importar quien sea, siempre y cuando se pruebe y la autoridad competente lo decida, tampoco dejarle al INE al Tribunal la decisión porque algunas decisiones que han tomado han sido equivocadas y antidemocráticas”.

