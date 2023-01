… y llaman a la unidad al tiempo que tiran línea

Las corcholatas presidenciales de Morena acudieron a la Cámara de Diputados para pedir unidad, pero también dictaron línea a los legisladores, a quienes les demandaron respaldo para atender sus propias prioridades.

Durante el primer día de la reunión plenaria de la bancada guinda, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, exigió llevar a la insaculación la elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó hacer frente a las calumnias recibidas por los incidentes en el Metro; Ricardo Monreal entregó su proyecto de nación y pidió a los legisladores analizarlo y respaldarlo, y el canciller Marcelo Ebrard planteó como su principal tarea combatir el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.

Al inaugurar los trabajos, el titular de Gobernación dijo que la unidad permitirá consolidar a la Cuarta Transformación.

“Nosotros no tenemos ninguna duda de que estamos del lado correcto de la historia, pero ustedes son los pilares y esto sólo lo vamos a poder conseguir si lo hacemos en unidad. Aquí, este movimiento transformador, necesita de todos, no sobra nadie. Es unidos como vamos, sin ninguna duda, a vencer la andanada de los conservadores”, remarcó.

Pidió a los morenistas que en la elección de los nuevos consejeros electorales del INE, “no supliquen la construcción de una mayoría artificial constitucional” e impulsen la insaculación.

“No habrá consenso porque los consensos que se construían era: dos para ti, uno para mí, entonces, la insaculación es lo mejor, no hay que tenerle miedo, nosotros estamos en contra del cuotismo, por eso acabaron con el país, se los repartían como botín”, insistió.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México llamó al resto de las corcholatas y a todos los que aspiren a un cargo, a priorizar la unidad por encima de cualquier interés personal o de grupo.

“Todos los que estamos en este proceso para poder representar al movimiento para una presidencia municipal, una gubernatura, un espacio en el Senado, en la Cámara de Diputados o para la Presidencia de la República, debemos de tener en cuenta los principios y las causas por las que luchamos, por eso, por encima de todo, cuando hablamos de la unidad debemos de tener en cuenta eso, no hay nada que esté por encima del proyecto de transformación”, indicó.

Sheinbaum Pardo no perdió oportunidad para llamar a los diputados a hacer un frente de defensa contra las calumnias por los incidentes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y que “compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido.

“Porque esa es la unidad y no lo digo por mí, lo digo por todos, aquí estamos juntos todos, porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona”, argumentó.

El senador Monreal Ávila aprovechó para responder a los señalamientos de algunos diputados en el sentido de que a veces es muy crítico con la 4T y le lleva la contraria al Presidente. Aclaró que pensar diferente “no es estar en contra de Andrés Manuel López Obrador.

“Si una ley es injusta, cambiémosla, pero no podemos desoír ni la ley ni el Estado de derecho. Eso es lo que yo enseño desde hace muchos años en la UNAM y no lo voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos, y eso no es estar en contra del presidente López Obrador, de ninguna manera”, expresó y recordó que ha acompañado al Mandatario federal 25 años en las buenas y en las malas.

Aprovechó para entregar su proyecto de nación y solicitó a los legisladores analizarlo y, en su caso, respaldarlo.

El canciller aseveró que siempre ha abogado por la unidad y recordó el proceso de encuesta de 2011, cuando compitió contra López Obrador por la candidatura presidencial en 2012: “Nosotros siempre hemos abogado, luchado y actuado por la cohesión y la unidad, recuerdo la encuesta de 2011, cuando Andrés Manuel y yo competimos, la diferencia era de 1.6%, otro hubiera dicho “no, es que es margen de error, vámonos a segunda vuelta”, y yo le dije a Andrés “tú y yo quedamos que el que ganara y así sea uno, 0.6 o hasta 0.5, tienes mi apoyo”, yo lo he demostrado en los hechos, la unidad es eso, que haya cohesión, siempre he actuado así yo y es la prueba”, declaró.

Ebrard también habló de la política exterior y explicó que su prioridad es atacar el tráfico de armas hacia México.



Con información de Víctor Gamboa