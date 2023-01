...Y coalición en Edomex se afianza con Delfina

Delfina Gómez será la candidata única de la Cuarta Transformación a la gubernatura del Estado de México, abanderada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Fuerza Turquesa.

El anuncio se hizo oficial en una conferencia donde estuvo presente la precandidata, así como los dirigentes de los partidos: Mario Delgado, Alberto Anaya y Karen Castrejón, respectivamente.

Horacio Duarte, coordinador de precampaña, afirmó que hay todas las condiciones políticas y locales para que haya un cambio de régimen en el Estado de México.

“Aquí no hay diferencias, aquí estamos. No andamos improvisando como en otros lados que tienen que suspender sus eventos porque no logran unir”, manifestó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, comentó que esta alianza ha sido la más exitosa en los últimos tiempos.

“Nos hemos enfrentado en 16 ocasiones, les hemos ganado 15, ¿cómo no vamos a estar optimistas de lo que va a ocurrir en el Estado de México? ¿Por qué es así? Porque una alianza que se forma para preservar intereses, para preservar privilegios por la añoranza de la corrupción, no tiene futuro ya en nuestro país”, sostuvo.

El líder del guinda arremetió contra la alianza Va por México, al señalar que se han unido para intentar que el PRI llegue a 100 años de gobierno, pero dijo que el saldo es catastrófico.

Además, celebró la decisión del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) de retirar los espectaculares que promocionan a la precandidata del bloque opositor, Alejandra del Moral.

“Vamos a seguir exigiendo a la autoridad electoral que sea consecuente con esta medida cautelar, y es evidentemente un acto anticipado de precampaña y tiene que ser sancionado”, acusó.

Delfina Gómez destacó que nadie ha antepuesto a este proyecto en el Estado de México, por lo que agradeció a Mario Delgado.

“Veo en el Partido Verde y Partido del Trabajo y Fuerza Turquesa que están con esta intención y deseo de trabajar por el Estado de México”, confió la candidata.

Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde, aseguró que para lograr la transformación en la entidad, se requiere un liderazgo como el de Delfina Gómez.

“Una alianza que ha dado resultados en muchos de los estados de la República, en los cuales hoy gobernamos. Y con ese compromiso, a los que nos han seguido, decimos que el Verde lo hará de la mano de Morena y PT”, expresó.



“Inicia el fin del Grupo Atlacomulco”

Al tomar la palabra, el presidente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, sostuvo que Delfina Gómez va a ganar nuevamente la elección del Estado de México, al insistir en que fue la vencedora en 2017.

“Ella va a tener la gran tarea de que ese gran proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador se vuelva un hecho en el Estado de México”, apuntó.

Óscar González, del PT, aseguró que con esta alianza “hoy nace el inicio del fin del Grupo Atlacomulco”.

La precampaña arrancará este fin de semana con dos eventos masivos en Toluca y Nezahualcóyotl.