Xóchitl Gálvez hizo un llamado a fortalecer al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

La senadora Xóchitl Gálvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara Alta, hizo un llamado al gobierno federal a que fortalezca al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y le asigne el presupuesto que requiere.

En reunión de la Comisión con el director de ese organismo, Juan Gregorio Regino, la legisladora panista lamentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador pretendiera desaparecer al Inali con el pretexto de la “austeridad republicana”, lo que fue impedido por el Senado de la República.

Xóchitl Gálvez aseguró que ese instituto tiene una función muy importante que realizar, por lo que le pidió a la administración federal que no le regatee los recursos presupuestales.

Lee también: Inicia en Palacio Nacional la X Cumbre de Líderes de América del Norte, con AMLO, Biden y Trudeau

“Porque hubo un intento de, en esta austeridad, pensar que el instituto debería desintegrarse. El INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) es otra institución que a mí me tocó también fundar en su momento, pero tienen visiones distintas.

“El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por sí mismo tiene una gran labor que hacer, más que debilitarlo lo tenemos que fortalecer y yo haría un llamado nuevamente al gobierno federal.

“No estoy en contra de que se asignen 15 mil millones de pesos al Bosque de Chapultepec, pero no es posible que no hayan aceptado un incremento de 10 millones de pesos para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y vamos a seguir levantando la voz, porque para llevar a cabo actividades del Decenio Internacional de Lenguas Indígenas se requieren recursos”, advirtió.

Lee también: Xóchitl Gálvez solicita amparo para ejercer derecho de réplica en la "mañanera" de AMLO

La senadora de Acción Nacional aclaró que su postura no tiene que ver con partidos políticos, sino con defender lo que es correcto, “y a veces el secretario de Hacienda no entiende de qué estamos hablando, y el subsecretario no entiende, pero nosotros sí. Creo que tenemos que cerrar filas a favor de esta institución y reconocerle su labor”.

En esta reunión de trabajo, agradeció a Juan Gregorio Regino su trabajo de seis años al frente del Inali, y confió en que el gobierno tome una buena decisión en la selección del nuevo director del instituto para que “se recupere todo lo que se ha avanzado, que no se tire a la basura y que no se diga ‘bueno, pues yo traigo otra idea".

Con información de Luis Carlos Rodríguez

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rmlgv