El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en su momento enviará una reforma constitucional precisa para que ningún servidor público pueda ganar más que el titular del Ejecutivo.

“Entiendo su respuesta, pero no queda más que enviar una reforma en la constitución más precisa, porque ellos dicen que no está bien especificado, entonces hay que detallar. Voy a enviar esa iniciativa de ley en su momento, solo que vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada”.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que se eliminará todo aquello que sea un abuso y ofensivo en materia de remuneraciones y prestaciones.

Refirió que como Presidente de la República cuenta con viáticos, boletos de avión y personal que lo acompaña, pero a los ministros “¿cuántos los acompañan?”.

Señaló que dentro de sus prestaciones los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen un vehículo blindado cada dos años, “yo ya voy a cumplir cinco años y no he cambiado y la camioneta y el Jetta no están blindados, creen que el león que todos son de su condición y no es lo mismo”.

Con información de Pedro Villa y Caña