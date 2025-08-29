Washington.— El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viajará la próxima semana a México y Ecuador, países a los que el presidente Donald Trump presiona para obtener una mayor cooperación en materia de inmigración y narcotráfico, anunció el jueves el Departamento de Estado.

En la agenda de Rubio, quien también se desempeña como asesor de Seguridad Nacional de Trump, está además el interés de Washington de distanciar a América Latina de China. En ambas escalas, Rubio buscará “acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, acabar con la inmigración ilegal” y contrarrestar a “actores malignos extracontinentales”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Aunque Rubio ya ha viajado a América Latina y el Caribe dos veces y también ha visitado Canadá, el de la próxima semana será su primera gira a México desde que asumió el cargo.

“El cuarto viaje de Rubio a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos para proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria, y asegurar un campo de juego equilibrado para las empresas estadounidenses”, declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Rubio estará el martes y miércoles en Ciudad de México, donde se prevé un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha forjado una relación respetuosa, aunque compleja, con su par estadounidense, Donald Trump.

La mandataria dijo el miércoles que México y Estados Unidos sellarán un nuevo acuerdo de seguridad durante la visita de Rubio. Detalló que ambos países participarán “como iguales”, intercambiando información en la materia de manera recíproca. El funcionario estadounidense minimizó la posibilidad de que sea un acuerdo formal importante. Estados Unidos está considerando “asuntos de fondo” y no “declaraciones de soberanía y demás”, señaló.

“Obviamente reconocemos la soberanía mexicana, y ellos reconocen la nuestra, pero eso no significa que no podamos cooperar juntos”, puntualizó al elogiar a México por tomar medidas contra los cárteles de las drogas.

Sheinbaum rechazó en días pasados toda “invasión” que amenace la soberanía de México, tras los informes de que Trump autorizó el uso de la fuerza militar contra los cárteles, a los que su gobierno ha declarado además como organizaciones terroristas extranjeras.

Rubio partirá el miércoles a Ecuador para reunirse al día siguiente con el presidente Daniel Noboa, quien mantiene una relación estrecha con Estados Unidos, y animar al país sudamericano a distanciarse más de China, informó un funcionario estadounidense. “Esperamos visita de Rubio para avanzar en una agenda conjunta en pro de la seguridad y desarrollo de ambas naciones y la región”, dijo en X la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld. Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de Sudamérica, con más de 5 mil 200 homicidios registrados en lo que va de año, según un recuento gubernamental.

El empresario Noboa, que se define de centroizquierda pero triunfó con el respaldo de parte de la derecha y aplica una economía neoliberal, ha enviado tropas para combatir a las organizaciones del narcotráfico y ha solicitado ayuda militar a Trump. En junio, el Congreso ecuatoriano modificó la Constitución para permitir la instalación de bases extranjeras. Rubio “intentará ayudarlo a hacer lo que ya quiere hacer, que es cómo liberarse de este enorme lastre que tiene sobre su economía”, añadió la fuente oficial.

El primer viaje al extranjero de Rubio como canciller fue a Panamá, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, en el cual criticó la influencia china sobre el Canal de Panamá y selló acuerdos con algunos países para que reciban inmigrantes deportados de Estados Unidos.

El acuerdo con El Salvador, que podría incluir la deportación de ciudadanos estadounidenses, aún está siendo impugnado en tribunales federales de EU. Rubio viajó después a Jamaica, Guyana y Surinam. A Canadá viajó en marzo y en junio. AFP y AP