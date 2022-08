Video: "Todos caben en la UNAM", responde Córdova ante gritos en FES Acatlán

"Señor Lorenzo Córdova hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido a la UNAM", le dijo una persona a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

Ayer, el consejero presidente acudió a la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM y el momento en que es increpado circuló en redes sociales.

Ante el reclamo de un hombre, quien asegura ser estudiante de Relaciones Internacionales y ser simpatizante de Morena, Córdova Vianello le contestó: "Afortunadamente en la UNAM cabemos todos".

Además, en redes sociales el joven que increpó al consejero presidente del INE aseguró "denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video".



Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia. Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video. pic.twitter.com/9MIPyFfBBV — Alejandro Torres (@AleAtorres01) August 29, 2022

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado al consejero presidente del INE por la ocasión en que dijo "abía uno, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba’ -y empieza a imitarlo con voz grave y burlona- ‘yo, jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí: oh, diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones" sobre una reunión conlíderes indígenas.

Lorenzo Córdova y la UNAM

El consejero presidente y algunos consejeros más del INE han mantenido una polémica con el presidente, Andrés Manuel

Córdova Vianello es Investigador Titular "B" de tiempo completo en la UNAM, en donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) lo reconoce como Investigador Nacional nivel III.

Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. El más reciente de sus libros es La democracia no se construyó en un día, en coautoría con Ernesto Nuñez (Grijalbo, México, 2021).

