En un video compartido en redes sociales, se muestra el momento de la detención del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en la colonia Lomas de Chapultepec.

En la grabación, el exfuncionario pide a la FGR que no cierren la calle Montañas Calizas para detenerlo y se evite el tráfico en la misma, ya que se encuentra en la mejor disposición de cooperar con la orden de aprehensión.

-Permítanme. Estamos parando el tráfico.., pero no estorben, no?, dice Murillo Karam a los agentes que lo aprehenden.

Los elementos de la FGR, lo llevan a la banqueta y le dicen.

-Vamos hacerlo aquí.

-Dígales que no hay necesidad (de cerrar la calle)..., vuelve a insistir Murillo Karam

Al fondo se escucha una mujer quien expresa: -No se va a ir, en verdad, no hay necesidad (de cerrar la calle) no armen escándalo, por respeto a los vecinos. El señor está en la mejor disposición, dice la mujer

-Sí, sí no hay problema, responden los agentes de la FGR

Sin ofrecer resistencia, con las manos en los bolsillos, Jesús Murillo Karam fue detenido así a las 15:30 horas del viernes en la colonia

Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo.

El exprocurador fue detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.



La audiencia de Murillo Karam en el Reclusorio Norte

El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam , ya se encuentra en la zona de Juzgados federales del Reclusorio Norte para ser presentado este sábado ante un juez de Control por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Procedente de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tacubaya, el exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto arribó pasadas las siete de la mañana al penal capitalino resguardado por cuatro camionetas con elementos de la Marina Armada y de la Policía Federal Ministerial.



Durante la audiencia, la FGR hará la imputación formal y el juez decidirá si vincula a proceso al exfuncionario con base en los datos de prueba que presente el Ministerio Público Federal.

Murillo Karam tendrá derecho a solicitar la duplicidad del término constitucional para definirse su situación jurídica.



