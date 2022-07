Vestida de "China poblana", mexicana viaja a Washington desde Brooklyn para ver a AMLO

Washington, Estados Unidos.- Vestida de “china poblana” la señora Blandie Medina dijo que viajó tres horas y media en autobús de Brooklyn, Nueva York, a la capital estadounidense para ver a presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Frente al hotel de la avenida Pensilvania, donde el mandatario se hospeda, Medina dijo que se le enchina la piel de la emoción.

“Se me enchina la piel, siento algo tan bonito, me perdonan si voy a llorar, pero es el primer Presidente que está dando la cara por nosotros (los migrantes). Hemos pasado muchas cosas en este país, hemos sufrido discriminación, el no poder arreglar nuestros documentos, somos gente de negocios, producimos, yo tengo dos negocios, yo también doy ¿porqué no dar documentos a la gente que está haciendo mucho por este país también?"

Medina explicó que uno de sus negocios consiste en dar asesoría a otros hispanos para que puedan poner sus propios negocios.

Señaló que por muchas razones en México no tuvo la oportunidad de hacer negocios, pero “este Presidente ahora está dando esas oportunidades, por eso los que estamos aquí podemos seguir ayudando allá y los que están allá hay que apoyarlos, si pueden venir con una visa de trabajo eso estaría muy bien”.



La señora Blandie Medina hizo un viaje de casi tres horas y media para felicitar al presidente mexicano, quien se encuentra en Estados Unidos para conversar con Joe Biden #Video @Alberx666 pic.twitter.com/Wo1Qah2QiF — El Universal (@El_Universal_Mx) July 12, 2022

Su compañera Teresa García, quien lleva consigo una bandera de México, demandó que la Cuarta Transformación llegue a los consulados mexicanos en Estados Unidos.

“Queremos que paren los abusos en los consulados, que nos den un trato digno, lo que merecemos los migrantes porque también nosotros somos mexicanos”.

