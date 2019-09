“Vengo a ver a mi hermana, es cadete de enfermería”

CDMX.- Es la primera vez que Yamileth viene a ver el desfile militar por la conmemoración de Independencia de México. Llegó a las seis de la mañana para poder alcanzar un buen lugar cerca de donde saldrán los carros alegóricos.

Viene con su mamá, a ver a su hermana, quien apenas el año pasado ingresó al Ejército y está estudiando enfermería. El carro alegórico que más le gustaría ver es el deportivo.

Yamileth ha seguido de cerca la preparación de su hermana, y ella le contó que en el desfile se podría ver un coche alegórico donde estén los militares que han sido ganadores de Juegos Olímpicos.



Unos metros antes, en la Alameda, Nayeli comenta con EL UNIVERSAL que todos los años viene al desfile militar de Independencia y trae a sus hijos, llega desde las siete de la mañana para poder alcanzar lugar. “Les gusta mucho ver los coches y a los militares”, dice.

Dan casi las nueve de la mañana y Rebeca no ha desayunado, vino con una amiga desde Yucatán a resolver unos pendientes y cómo se levantaron temprano, decidieron asistir al desfile. Están en una zona frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde casi no hay gente, pero ella considera que no le tocó bien lugar. “Estoy pensando en irme a la Alameda, dicen que allá hay más y mejor lugar, pero a lo mejor acá hacen otro tipo de espectáculo”, agrega.

Cerca de las diez de la mañana, los alrededores del zócalo de ponen a reventar, la gente compra visores hechos con cartón para poder ver de lejos el desfile, los las astutos se suben a las ventanas del edificio de Gobierno de la Ciudad de México.