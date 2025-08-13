La ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que con el nuevo Poder Judicial se pretende construir puentes de confianza entre los juzgadores y la sociedad, con el fin de que los mexicanos tengan un acceso cercano a la justicia, con igualdad e inclusión.

En una visita que realizó al municipio de Chalco, en el Estado de México, Esquivel Mossa aclaró que la reforma constitucional que dio pie a la elección judicial no se limita a la elección de personas juzgadoras, sino que se trata también de un cambio sustancial en lo que se entiende por justicia y el sistema de impartición de justicia.

Resaltó que, a la nueva generación de juzgadores les tocará tomar decisiones que pongan por encima la dignidad de las personas y la protección de sus derechos, desde los tribunales y en su territorio: “toca a nosotros hacer realidad una nueva justicia, ese fue el propósito de la reforma y lo vamos a cumplir”, dijo.

La ministra Yasmín Esquivel también explicó que la responsabilidad de quienes integrarán los juzgados, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación será: fortalecer un Poder Judicial del pueblo y para el pueblo, que sea austero, transparente, y que atienda el mandato de paridad de género.

Todos estos retos, precisó, deben ser vistos como la respuesta a una deuda estructural histórica, que es transformar la manera en que se entiende, se aplica y se vive la justicia en nuestro país.

“Vamos por un sistema de justicia que construya puentes de confianza entre la sociedad y quienes la imparten; un sistema que no solo sea un mecanismo de resolución de conflictos, sino también un pilar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa”.

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Corte. Foto: Especial

