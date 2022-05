Va por México presenta contrarreforma electoral

Los dirigentes nacionales de la coalición legislativa Va por México adelantaron que no apoyarán la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser regresiva y destructiva.

En conferencia señalaron que ellos presentarán su contrapropuesta y dieron a conocer algunos puntos de la misma.

“Creemos que es un acto más del circo, Morena y teatro que ha venido llevando el Presidente. Para nosotros es un dardo envenenado en contra del INE y de la democracia, no permitiremos retrocesos ni autoritarismos, no permitiremos que México sea una autocracia donde se haga lo que ordene un solo hombre. El único objetivo que puede haber detrás de querer cambiar las regla desde el poder, es querer mantenerse en el poder”; denunció el líder panista Marko Cortés.

Explicó que el PRI, PAN y PRD presentarán sus iniciativas electorales por separado para buscarlos puntos de coincidencia, entre los que destacan que haya segunda vuelta electoral para Presidente de la República, “para que quien sea mandatario del país logre el respaldo de la gran mayoría de los mexicanos”.

También propondrán que se elimine la sobrerrepresentación que existe en la Cámara de Diputados; tener elecciones primarias constitucionales organizadas por el INE el mismo día para todos los partidos; la prohibición total con sanciones graves a quienes usen electoralmente los programas sociales o amenacen a la gente con quitárselos; la nulidad electoral en casos donde participe la delincuencia organizada, y la regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales.

Presentaron un paredón con los rostros de más de 400 personas que presuntamente han sido atacadas por este gobierno, entre las que destacan funcionarios públicos, artistas, académicos, ambientalistas, comunicadores, periodistas y ministros, así como diputados, a quienes denominaron “héroes de la patria”.

“Su único delito es pensar diferente, estamos aquí para denunciar la campaña de odio, terror y violencia, esta amenaza va más allá de nuestras diputadas y diputados, va más allá de los partidos que integran la coalición Va por México, es una amenaza manifiesta contra todas las personas, mujeres y hombres que se atreven a alzar la voz contra este gobierno corrupto, autoritario y represor.

“El gobierno de Morena está demostrando de qué está hecho, está mostrando el ADN de los dictadores más corruptos del mundo y nosotros les decimos que vamos a defender a estos héroes de la patria, no vamos a sucumbir ante esta tiranía”, señaló el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

Precisó que a los opositores “les han abierto investigaciones y se les ha llamado traidores a la patria, por buscar tener un gobierno mejor”, por lo que exigió un alto a la judicialización de la política y a la politización de la justicia.

“Jamás habíamos visto un ataque tan brutal desde el gobierno de la República contra todos aquellos que piensan distinto, a quienes estigmatizan y tachan de reaccionarios, de no querer construir por el país”, subrayó Moreno Cárdenas.

El también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), puntualizó que, ante la comunidad internacional, se pedirá “que los ojos estén sobre México para que les sea más difícil perseguir a los opositores. Vamos a seguir denunciándolos todos los días. México está en alerta máxima, porque Morena está destruyendo el país y violando los derechos humanos”.

Jesús Zambrano, del PRD, advirtió que “el bodrio de reforma electoral” no va a pasar, sin importar las presiones, y añadió que la propuesta es un distractor.

“Rápidamente se les desgastó el tema de la reforma eléctrica y pasan a la ofensiva con un bodrio de reforma electoral, pese a que saben que no va a pasar como aquí se ha subrayado y ¿por qué lo hacen?, creen que con eso se levantarán de la lona y ganarán simpatías de la gente y se meterán en los procesos electorales de este año en las seis entidades que disputan gubernaturas”, detalló.

El líder perredista recordó la época en que caminó al lado de López Obrador y aseguró que el Mandatario federal “enloqueció” cuando llegó a Palacio Nacional: “¿En qué momento te convertiste en lo contrario de lo que eras? Andrés Manuel López Obrador, te lo digo de frente, te has convertido en un Porfirio Díaz, o peor aún, en el chacal de Victoriano Huerta al estar asesinando la democracia y las libertades de nuestro país, no lo vamos a permitir. Aquí estamos, no tenemos miedo”, dijo.