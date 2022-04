Va por México. Advierte que frenará activismo político de funcionarios de la 4T

El hecho de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se haya convertido en un activista político y los gobernadores y funcionarios del gobierno se volcaran para promover la revocación de mandato, es un precedente muy grave que no se puede dejar pasar, y por eso la coalición Va por México recurrirá a todas las acciones legales, advirtió presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

“Vamos a tomar todas las acciones legales posibles, porque es un precedente que no puede dejarse pasar. Con tal de lograr su objetivo de que la gente participe, amenazada de que les quiten los programas sociales, acarreada, todo el gobierno federal se volcó”, expresó.

Señaló que éste no es un ejercicio de empoderamiento ciudadano, sino una gran farsa del gobierno y un “ejercicio de egolatría presidencial, de ratificación de mandato que no existe en la Constitución”.

En conferencia de prensa conjunta con el candidato a gobernador, Esteban Villegas, reiteró su llamado a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no avalen la Ley Eléctrica aprobada por Morena y sus aliados, por ser claramente inconstitucional.

También aseguró que la regresiva y contaminante reforma eléctrica del presidente López Obrador no va pasar en la Cámara de Diputados, porque con ella se está poniendo en riesgo el T-MEC.

“Morena y sus aliados no se saldrán con la suya y no va pasar su destructiva reforma, aquí el riesgo es que quieran aprobarla vía la Corte, buscando ganar en la Corte lo que no lograron ganar en el Congreso”, declaró.

maot