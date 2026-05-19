La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció los avances de México en alfabetización y educación comunitaria, después una visita de evaluación hecha en el país, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización.

El secretario de educación pública, Mario Delgado, informó en un comunicado que dicha Organización confirma el avance de políticas educativas orientadas a combatir el rezago educativo y ampliar el acceso a la alfabetización de jóvenes y adultos.

Detalló que del 12 al 15 de mayo, especialistas de la Unesco llevan a cabo una misión en México con el fin de conocer estrategias nacionales en materia educativa, como parte de la evaluación de programas de alfabetización.

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Entregan de 150 certificados en Chiapas

Durante la visita, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó los avances de los programas “Chiapas Puede” y “Nombrando y Contando al Mundo”, en los cuales se entregan 150 certificados de alfabetización en la región Altos Tsotsil-Tseltal, en el municipio de Santiago El Pinar, Chiapas.

Detalló que esta delegación recorre diferentes puntos de la Ciudad de México y de Chiapas, incluidos Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Juan Chamula, Santiago El Pinar y San Cristóbal de las Casas, donde conoce acciones educativas comunitarias y círculos de estudio dirigidos a jóvenes y adultos.

La SEP informó que durante la misión se revisan también espacios destinados a actividades del próximo Día Internacional de la Alfabetización y se constata el acompañamiento educativo en comunidades con mayor rezago social.

Afirmó que los resultados reflejan el compromiso del Gobierno de México con una educación incluyente, humanista y con justicia social, especialmente en comunidades indígenas y zonas históricamente marginadas.

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dft