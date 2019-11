Caso Ovidio. AMLO pide disculpas para su gabinete de Seguridad

CDMX.- A un mes fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios que ofrezcan una disculpa o rectifiquen por el linchamiento mediático al que sometieron a su Gabinete de Seguridad.

“Fue buena la decisión de detener el operativo porque se protegió la vida de las personas. A mí me gustaría que nuestros adversarios que hablaban que a sangre y fuego se mantuviera el operativo, ya pasado el tiempo, ya más tranquilos y serenos, ofrecieran una disculpa o si no es eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia”.

Al señalar que la Secretaría de la Defensa Nacional dará un informe de sobre los errores en su personal el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, donde tuvieron que dejar libre al hijo del líder del Cártel de Sinaloa, el titular del Ejecutivo criticó que sus opositores se lanzaron fuerte contra su gobierno.

“Vaya que se lanzaron fuerte, fue como un linchamiento mediático a los miembros del Gabinete de Seguridad. Revisen como fue la conferencia del día siguiente de ese acontecimiento y como estuvo la prensa, los medios, casi todos”.

“Así como la secretaría de la Defensa tiene que presentar el informe, ahí queda eso que se haga una reflexión sobre el comportamiento de los medios, con toda libertad, no se vaya a mal interpretar, peros sí se pasaron, fotos falsas, portadas, ocho columnas en los medios convencionales”, insistió.