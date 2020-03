UIF debe entregar información sobre operaciones inusuales en la Banca Múltiple: Inai

El comisionado Joel Salas Suárez del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a entregar la información de las operaciones inusuales de 2007 al 26 de noviembre de 2019 que le haya reportado la Banca Múltiple.

Esto, luego que un particular se inconformara con la respuesta incompleta emitida por la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien precisó que no le es posible proporcionar los nombres de cada institución bancaria, pues no registra ni archiva este dato.

En su análisis del caso, Salas Suárez, aseguró que el sujeto obligado sí podría contar con archivos en los que obra lo solicitado, de modo que debe otorgar una expresión documental que responda a la necesidad del particular.

“Estos son casos sin duda de gran corrupción, en general son cometidos por redes de personas que aprovechan vacíos legales, el avance tecnológico y la presencia de paraísos fiscales.. Son ejemplos de gran corrupción, el desvío de grandes cantidades de recursos públicos y el lavado de dinero proveniente del crimen organizado o del terrorismo”, explicó el comisionado.

Actualmente la Inteligencia Financiera es quizá la principal estrategia de los gobiernos para identificar posibles actos de corrupción.

Joel Salas, señaló que “En 2020 ocurre algo por decir lo menos preocupante. De acuerdo con cifras de la UIF, este enero se registró un aumento del 600% en operaciones inusuales; el mismo mes de 2019 se registraron 20 mil operaciones, mientras que este año son más de 142 mil, casi todos los reportes de este tipo, el 96% fueron reportados por instituciones de banca múltiple el año pasado.

Agregó que, en México las operaciones inusuales se monitorean, investigan bajo un esquema interinstitucional donde la institución de Banca Múltiple hace los reportes de la operación inusual y se entregan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que funge como intermediaria con la UIF, y la UIF puede instruir a la CNBV a bloquear cuentas de personas físicas y morales.

Por ello, Salas Suárez instruyó a la UIF entregar la información completa donde detalle el nombre de la institución financiera que reportó el operación inusual en el periodo que señaló el solicitante.

