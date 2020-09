Tras sismos de 2017, se han reconstruido 69 de 160 iglesias: Arquidiócesis

A consecuencia de los sismos de septiembre de 2017 en la Ciudad de México resultaron dañadas 160 iglesias, de éstas, están en reconstrucción 69, aseguró el padre Salvador Barba, enlace de la Arquidiócesis de México con las autoridades locales y federales.



“Ya hemos avanzado mucho, porque algunas trabas y problemas se han ido resolviendo con la disposición de todos. Todos hemos hecho causa común”, señaló el prelado.



En una entrevista concedida al semanario “Desde la fe”, el padre Barba resaltó que los trabajos de reconstrucción en las 69 iglesias de la ciudad, se realizan con recursos del gobierno capitalino o del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).



El sacerdote precisó que el resto de los 160 templos que resultaron dañados, es decir, en 91 recintos los trabajos de intervención no han comenzado y aunque hay proyectos ejecutivos muy avanzados e incluso aprobados, sólo están a la espera de que las autoridades liberen los recursos o lleven a cabo la licitación de las obras.

“Lo que nos frenó este año fue la pandemia, pero aun así hubo mucho avance de trabajo de escritorio, de gabinete, y eso nos ha permitido tener más proyectos terminados”, refirió el presbítero.



El padre Barba dijo que hace un año había mucha molestia de parte de algunos fieles y varios sacerdotes estaban desesperados, pues no se notaban avances. Ahora, asegura, la situación ha cambiado.

Recordó que para septiembre de 2019 había unos 25 templos católicos clausurados debido a los graves daños que sufrieron los inmuebles y actualmente sólo 10 permanecen cerrados.



“Uno de los grandes aciertos de las negociaciones con el gobierno federal es que ya está permitido que se utilicen parte de los recursos del Fonden para pagar el costo del proyecto ejecutivo, lo que hasta hace meses no se podía”, puntualizó .



El padre Salvador Barba explicó que al no contar con dinero para realizar el proyecto la reconstrucción no podía iniciar, “hasta ahora, la Parroquia de San Bernabé, en la alcaldía de Magdalena Contreras, ya fue concluida y entregada, y otros inmuebles más concluirán en los próximos meses”, concluyó.

cev